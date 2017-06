Vene blogijale meeldis Narva promenaad

Eesti-Vene piirilinnu Ivangorodi ja Narvat külastanud Vene blogija Ilja Varlamov kiitis Narva jõekaldale rajatud avalikku ruumi.

“Seda piiri ületasin ma esmakordselt,” kirjutas Varlamov pühapäeval avaldatud postituses. “Erinevus on märgatav juba Narva jõe sillal. Eestlastel on tehtud šikk rannaäär! Seal inimesed jooksevad, jalutavad, seal seisavad kohvikud ja baarid, purskkaevud ja skulptuurid.”

Varlamovi hinnangul on tegu õnnestunud avaliku ruumiga, mis kaunistab Narva linna.

Venemaa poolel sellist rannaäärt rajatud ei ole, märkis blogija. “Meie poolsel jõekaldal vedelevad vanad autoistmed, rehvid, on korraldatud parkimine… Ivangorodi kindluse seinte all istuvad kivide vahel asotsiaalid ja joovad Eesti poole vaadates õlut. Vahe on mõnisada meetrit, aga mulje selline, nagu oleks teise maailma sattunud.”

Ilja Varlamov lubab kirjutada oma blogis Ivangorodist ja Narvast ka pikemalt. Blogi aadressil varlamov.ru ei ole väike ühemeheprojekt, vaid

suur meediakanal, kus on tööl hulk inimesi.

Varlamov on suur linnade ja urbaanse keskkonna entusiast, ning on näiteks läbi sõitnud ka suure hulga Venemaa piirkondlikke keskusi, tuues igaühe puhul pildireportaažina esile nende linnade häid ja halbu külgi.

Hiljuti otsustas ta teha reportaaži Soome ja Venemaa piirilinnadest, mis asuvad geograafiliselt lähestikku ja neid võrrelda. Avanev pilt oli nagu öö ja päev. Vene poolel on sageli näha lihtsalt bardakki, kus kõik laguneb või pole kunagi toiminudki, sellal kui teisel pool Soomes valitseb kord, puhtus ja elamud on nagu nukumajad.

Eriline tähelepanu langes sel puhul Viiburile, mida II maailmasõja järgselt polegi taastatud ning ajaloolised hooned lagunevad. Teisel pool piiri asuv Lappeenranta on märksa väiksem ja tähtsusetum linnake, aga võrreldes Viiburiga toimiva ja kena elukeskkonnaga. Sellest kõigest on Varlamovi blogis hulk postitusi. Sarnaselt on ka võrreldud Soome Imatrat ja Vene Svetogorskit, mille vahemaa linnulennult on 6 kilomeetrit, aga elukeskkonnalt märksa suurem.