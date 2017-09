Vene kultuuriviisa saamine muutus kagueestlastele üleöö keeruliseks

Tulenevalt viimase kolme nädala meelemuutusest Vene Föderatsiooni Tartu konsulaarametnike poolt on paljud viisataotlused viisa sihipärast kasutamist tõendavate lisadokumentide nõudmise tõttu tagastatud.

Kagu-Eesti viisakoordinaator Andy Karjus ütles, et löögi all on nii kultuurigrupid, omavalitsus- ja riigiametnikud, koolid, seltsid ning kogudused. Lisanõudmised ei ole seni puudutanud lähisugulaste hauaplatside külastajaid vastavate tõendite alusel.

Karjuse sõnul seisis viisade saamine ka suvel kaks ja pool kuud, kuid siis olid põhjused tehnilised.

Nüüd soovitakse tema sõnul saada lisakinnitust, et tegemist on tõepoolest kultuurivahetusega.

“See toimub küll Vene välisministeeriumi poolt kinnitatud nimekirja alusel, mis on mitmete muude nende endi organite poolt kontrollitud, kuid konsul nõuab sellest hoolimata lisadokumente,” sõnas Karjus.

Kinnitatud nimekirjas olemine ei taga viisa saamist.

Samuti on probleeme tasuliste äriviisadega, mida antakse varasema kahe aasta asemel näiteks kolmeks kuuks.

Lisanõuded on kehtestatud ka tagantjärele praegu juba menetluses olevatele viisataotlustele, seega oleks vastavad lisadokumendid vajalikud korraldada võimalikult kiiresti.

Lisanõuded:

Omavalitsused ja riigiametid peavad esitama koostöölepingud venepoolse partneriga, võimalikud sündmuste ajakavad ning kirjeldama iga ametniku rolli sellise lepingu alusel. Ametniku pereliikmele viisat ei võimaldata. Kultuurivahetuses osalemise rolli põhjendamine kehtib ka volikogu liikmetele, kelle koostööpartner peab olema Pihkva oblastis.

Kultuurigruppide puhul on vajalik väljatrükk rahvakultuuri andmebaasist, grupi liikmete nimekiri, esimese ürituse kuulutus, kutse vms. ühisreisi tõestus, võimalusel väljatrükid seniste välisesinemiste kajastamisest meedias.

Koolid peavad esitama koostöölepingu vastava venepoolse partneriga ning planeeritava tegevuste ajakava. Samuti peab kooli direktor kinnitama, et tegemist õpetajate ning õpilastega, kooli abipersonal ning lapsevanemad viisa saajate hulka ei kuulu. Samuti ei kuulu viisa saamiseks õigustatud seltskonda enam kooliekskursioonid.

Seltside, seltsingute ning muude MTÜde puhul kehtivad samuti ranged lisanõuded — vajalik on seltsi liikmete nimekirja väljatrükk, seltsi olemasolu tõendav kas registri või muu tunnustuse väljatrükk, koostööleping venepoolse partneriga või esimese ühisürituse kutse, ürituste planeeritav kava.

Spordiklubid peavad esitama väljatrüki spordiklubi registreeringust, liikmete nimekirja ning ürituste planeeritava kava.

Kirikukogudused ja religioossetel üritustel käivad inimesed peavad hankima Vene-poolselt kirikuõpetajalt toetuskirja.

Endiselt kehtib registreeritud elukoha piirang (taotleja peab olema rahvastikuregistri kohaselt Põlva- või Võrumaa elanik).

Grupp peaks viisataotlused sisse andma kõik koos ühekorraga, siis on eelnevate viisade kasutamisest näha, kas on ühiselt ka mingil üritusel Venemaal käidud.

Iga viisataotlus vaadatakse eraldi üle, vaagitakse personaalselt põhjendusi ning tehakse otsus ning sealjuures on negatiivne asjaolu Venemaa regulaarne külastus kord kuus.

Järgmise nimekirja (hakkab kehtima 2018.a. märtsi teises pooles) koostamine on juba alanud ning kestab novembri lõpuni.