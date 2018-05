Vene piiril nöögitakse haldusreformi tõttu muutunud registreerimistunnistusega autosid

Kohalike teatel saadetakse Kagu-Eestis Venemaa poole piiripunktidest tagasi autosid, mille registreerimistunnistuses ehk tehnilises passis on aadress, mis pärast haldusreformi on muutunud.

„Tollis teatakse, et nüüd on Setomaa vald ja Võru maakond — Värska ega Mikitamäe valdasid enam pole. Nad on hakanud selgelt inimesi peedistama,“ räägib Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Vallavanema selgitusel on toll inimesi piirilt tagasi saatnud põhjusel, et nende tehnilisse passi on märgitud nüüdseks olematu vallaga aadress.

Liinamäe Reisid OÜ juhataja Jüri Saar räägib, et kõigil Kagu-Eesti bussifirmadel, kellel teisele poole piiri asja, on litsentsid ja tehnilised passid juba ära vahetatud.

„Vene pool töötab piiril inimene, kes oskab eesti keelt ja teab, mis siin toimub. Ta teab, et aadressid vahetusid ja ütleb, et teil ei ole neid valdasid enam. Lihtsalt ei luba üle tulla,“ ütleb Saar. „Küllap tal on täielik õigus seda teha.“

Saar leiab, et riik oleks pidanud haldusreformi järel tekkinud olukorrast laiemalt teavitama, kuna praegu tuli asi välja siis, kui inimesi enam üle piiri ei lubatud.

Samas ütleb Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak, et ei Luhamaa, Koidula ega ka Narva piiripunktil pole selliste juhtumite kohta infot. Ka Maanteeameti sõidukite registriosakonna juhataja Martti Kangur ütleb, et nendeni pole selliste juhtumite kohta infot jõudnud.