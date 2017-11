Venemaa ilmaportaal ennustab jõuludeks Eestisse külma ja lund

Ilmaportaali Gismeteo.ru kuuprognoos näitab, et jõulukuu keskpaigast kaldub õhutemperatuur Eestis miinuspoolele, nii öösel kui päeval.

Paar päeva enne pühi lubatakse õhutemperatuuriks Tallinasse -9, Tartusse -13, Narva -11 ja Pärnusse -10 kraadi. Saartel jääb ilm selle ennustuse kohaselt veidi soojemaks, külma tuleb 2-6 kraadi.

Kõigisse neisse paikadesse prognoositakse jõulueelseks perioodiks ka lumesadu.

Vanarahvas ütleb, et kui kadripäeval (25. novembril) puhuvad tuuled ja möllavad tormid, toob see jõuludeks ilusa ilma. Ja ilus ilm talvel on kergete külmakraadidega ning lumine!

Maalehe ilmatargadki olid kuu aega tagasi harvaesineval üksmeelel - tänavused jõulud tulevad valged.

Ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak aga pikaajalise, ja seda ju kuu aega on, ilmaprognoosi paikapidavusse eriti ei usu: "Ilm ei kergita saladuseloori pika aja peale ette ega järgi prognoosarvutuste rada. Kui lähipäevaks-kaheks on ilmanähtuste ajastus edenenud juba lausa tunni-poole täpsusele, siis pikem perspektiiv on ikka üsna udune ja vähese usaldusväärsusega."

Elame, näeme!