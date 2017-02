Juust. Foto on illustratiivne.

Juust. Foto on illustratiivne. Foto: Anni Õnneleid

Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor võttis Venemaale ekspordiks luba omavate ettevõtete nimekirjast maha enamiku Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtteid, sh enamiku Eesti ettevõtteid, teatab veterinaar- ja toiduamet.

Nimekirjast on eemaldatud ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud enam kui kolme viimase aasta jooksul. Teiste firmade puhul on luba peatatud. Ühele ettevõttele jäi luba alles.

Põhjuseks tõi Rosselhoznadzor, et need ettevõtted ei ole pika aja jooksul Venemaale kaupa eksportinud ning on vaja uuesti kontrollida Eesti ja teiste liikmesriikide järelevalvetegevuse vastavust Venemaa nõuetele.

Euroopa Komisjon on saatnud Rosselhoznadzorile kirja, milles esitas nõude põhjendamatute piirangute lõpetamiseks.