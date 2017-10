VENEMAA UFO-TEOORIA | Raketikatsetused tekitasid taevasse ebatavalised valguskerad

Paljudes Siberi piirkondades teatasid kohalikud elanikud üleeile öösel taevasse ilmunud seninägematutest suurtest valguskeradest ja levima hakkasid jutud tulnukate saabumisest, kirjutab Reisiportaal.

“Läksin välja suitsetama ja arvasin, et see on maailma lõpp,” lausus Vassili Zubkov, üks valguskerasid näinud inimestest Siberian Timesile.

Samalaadseid sõnumeid ilmus Venemaa sotsiaalmeedias palju. Kerad paisusid taevas suuremaks ja siis hajusid.

Valguskerad jäädvustas kohalik tuntud fotograaf Sergei Anisimov. “Alguses olin mõneks minutiks jahmunud ega saanud aru, mis toimub,” rääkis ta Siberian Timesile. “Heledav kera tõusis puude tagant ja liikus minu suunas. Minu esimene mõte oli, et see on väga võimas prožektor, aga see, kui kiiresti kõik ümber muutus muutis mu arvamust.”

“Valguskera hakkas muutuma kaareks ja lõpuks hajus,” lisas ta. Kui mitmevärviline valgusmäng lõppes, läks ta koju.

“Aias jalutanud lapsed (5-6-aastased) hakkasid emotsionaalselt rääkima ebatavalisest nähtusest, kasutades sõnu “tulnukad”, “teise dimensiooni portaal” ja midagi sellist,” rääkis mees.

Teine fotograaf, Aleksei Jakovlev nägi vaatemängu Tomski oblastis Streževois, umbes 840 km eemal.

“Alguses mõtlesin, et sellel on nii ere ja ebatavalise ümmargune kuju, aga siis hakkas kera suurenema ja sai selgeks, et see pole niisama valgus… ja hakkas hirmus…” rääkis Jakovlev. “Hea, et ma polnud üksi – nii saime aru, et paljud inimesed korraga ei saa hallutsinatsioone näha. Milline vaatepilt!”

Aga oli ka neid, kes mõtlesid kohe tulnukatele. Anastasia Boldireva postitas veebi vaid kaks sõna: “Tulnukad saabuvad.”

Kui vaadata valguskeradest tehtud fotosid, siis niisuguse vaatepildi nägemine võib tõepoolest inimese fantaasia tööle panna. Millegipärast mõeldakse esimese asjana tulnukatele, kui kõige ebatõenäolisemale põhjusele.

Põhjus teada

Tegu oli kontinentidevahelise ballistilise raketi testiga, mis tekitas taevasse suurte valguskerade seeria. Peale selle olid arktilise piirkonna taevas virmalised. Neid olid pildistamas paljud fotograafid ning kui taevasse ilmusid ka valguskerad, oli vaatepilt eriti efektne ja fotod hakkasid kiiresti levima.

“Need olid tõepoolest raketikatsetused,” ütles Harvard-Smithsoniani astrofüüsikakeskuse astrofüüsik Jonathan McDowell National Geographicule. “Taevasse lasti neli ballistilist raketti ja vähemalt üks neist oli laiemalt vaadeldav. Vaatluste ja testide seoses pole mingisugust kahtlust.”

Venemaa kaitseminister ütles uudisteagentuurile TASS, et testiti kontinentidevahelist ballistilist raketti Topol. Kolm raketti startisid allveelaevadelt ja üks lasti õhku Plessetski kosmosekeskusest. Plessetskist startinud rakett lendas itta Kamtšatka poolsaare poole.

Vaikse ookeani laevastiku allveelaevalt lastud rakettidest kaks lendas Ohhota merest Arhangelski Tšiža testialale. Põhjamere laevastiku tuumaallveelaevalt välja lennanud rakett tõusis õhku aga Barentsi merelt ja lendas Kamtšatka poolsaarele Kura testialale.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi teatel oli rakettide väljalaskmise juures ka president Vladimir Putin.

Harjutustest võtsid osa ka strateegilised pommitajad Tupolev-160, Tupolev-85MS ja Tupolev-22MZ, mis tõusid õhku Ukrainka, Engelsi ja Šaikovka baasidest. Pommitajad tulistasid välja raketid, mis tabasid sihtmärke Kuras, Komis Pembois ja Kasahstanis Terektas.

Venemaa kaitsejõud teevad seesuguseid strateegilise harjutusi igal aastal. 2009. aastal lendas üks rakett ebaõnnestunud katsetuse tõttu üle Norra. Inimesed nägid taevas spiraalset valgust, mis aina suurenes, kuni lõpuks hajus. Kuna vaatepilt põhjustas inimestes segadust, kinnitas kaitseminister hiljem, et taevas nähtu oli vigase raketi tekitatud.