Venemaal kehtestatakse kohustuslik lemmikloomamaks

Venemaa riigiduumas peetakse debatte lemmikloomade pidamise eest kehtestatava maksu üle. Teema tõstatas täissaalis aruteluks duuma juhatus.

"Kuigi maksu planeeritakse kohustuslikuna, ei saa praeguse seisuga veel lemmikloomaomanike administratiivsest vastutusest rääkida," selgitas ajalehele Komsomolskaja Pravda riigiduuma keskkonnakomisjoni esimees Vladimir Panov.

Seda, kui palju omanikul iga lemmiklooma registreerimise eest maksu maksma tuleb hakata, pole veel kindlaks määratud.

"Maksu suurus ja selle kogumise täpsed reeglid töötab välja valitsus, riigiduuma kaitseb loomaomanike huve. Lemmikloomi hakkab registreerima veterinaarteenistus ning looma nimekirja kandmine toimub tasuta. Küll aga saab tasuline olema loomade märgistamine. Kuid kordan veelkord - ootame ära dokumendid, mis valitsuses ette valmistatakse."

Lemmikloomade tasuline registreerimine kehtestatakse veterinaarseaduse alusel, kus on ka kirjas, et see on kõigile loomaomanikele kohustuslik. Seadus on jõus olnud juba kaks aastat, kuid täidetud seda sätet siiani veel pole.

Algatus iseeenesest on rõõmustav, kirjutab Komsomolskaja Pravda. Spetsialistid on süsteemi vajalikkusele juba ammu tähelepanu juhtinud. Kui see käivituks, oleks võimalik näiteks inimestele, kes loomi julmalt kohtlevad, ka reaalsed karistused määrata.

Kuid viidatakse sellelegi, et maks peab olema nii suur (ehk siis tegelikult väike), et seda saaksid vaevata tasuda kõik lemmikloomaomanikud. Kui maksumäär liiga kõrgele seatakse, hakatakse loomi tänavale viskama, ennustab loomakaitseorganisatsiooni Suured Südamed esindaja Anastasia Komagina.

Kui loomaomank oma lemmikut ei registreeri ja maksu ei maksa, määratakse talle trahv. Samas vabastatakse maksust delfinaariumid ja loomaaiad.