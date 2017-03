Veterinaar: Võimalus, et maaülikooli veterinaaria õpe jääb ilma rahvusvahelisest akrediteeringust, sest riigil pole ressursse, ei ole aktsepteeritav

Maaülikool teatas hiljuti, et loomaarstide kliinilise õppe jaoks pole ülikoolil piisavalt raha, mistõttu võib ülikool kaotada rahvusvahelise akrediteeringu. PetCity loomakliinikud pakuvad nüüd ülikoolile praktilise õppe teostamiseks välja enda kliinikuid.

„Meie kliinikute arstid on väga mures Eesti Maaülikooli veterinaaria õppe käekäigu pärast,“ ütles PetCity Loomakliinikute peaarst dr. Heli Säre, kes on paar aastat olnud ka Maaülikoolis anestesioloogia dotsent. „Oleme avanud Eestis kaks tipptasemel loomakliinikut ning võtnud eesmärgiks Eesti veterinaarmeditsiini edasi arendamise,“ sõnas ta.

„Kliiniline õpe on väga kallis kuid ülioluline osa meditsiiniõpingutest. Selleks, et tudengist saaks pädev loomaarst, on vaja kaasaegset ning töökorras aparatuuri ja vahendeid,“ rääkis dr Heli Säre. „Võimalus, et maaülikooli veterinaaria õpe jääb ilma rahvusvahelisest akrediteeringust, sest riigil pole ressursse, ei ole aktsepteeritav. Kui aga meie riik ei leia võimalust toetada loomaarsti õpet, tuleb abi otsida partneritelt. PetCity Loomakliinik on valmis võtma tudengeid praktikale ja nõus ka edaspidi maaülikooli aitama tudengite kliinilise õppe tagamisel.“

Dr. Säre sõnul saavad tudengid PetCity Loomakliinikus kliiniku arstide valvsa pilgu all teostada looma läbivaatust, võtta loomadelt ning teostada loomakliiniku tipptasemel laboris analüüse, paigaldada veenikanüüle, valmistada patsiente ette operatsioonideks, jälgida anesteesias looma kliinilisi parameetreid, manustada ravimeid, assisteerida operatsioonide juures ning õppida ka paljut muud, mis on loomaarsti õppekavaga ka ettenähtud. „Meie kliinikutes saab kätt harjutada nii labori aparatuuri, digitaalse röntgeni, ultraheli, endoskoopia, bronhoskoopia, inhalatsiooni anesteesia, patsiendi monitooringusüsteemide, laseri ja paljude teiste meil igapäevast kasutust leidvate aparaatidega,“ loetles dr. Säre. Peatselt on PetCity Loomakliinikus ka neeruasendusravi võimalus sh ka hemodialüüs, mis on Euroopas vaid üksikutes veterinaariakeskustes. „Leian, et mitte ainult meditsiinis vaid ka teistes valdkondades peaksid ülikoolid ettevõtjatega tihedat koostööd tegema, sest eesmärk on ju kõigil üks – tõsta kvaliteeti.“

Veterinaarmeditsiini õpe vajab rahvusvahelist akrediteeringut, mis tähendab, et tagatud on õppeprotsesside standard, rääkis dr. Säre. „Akrediteerimata teaduskond ei väljasta rahvusvaheliselt tunnustatud loomaarste, kel oleks lubatud teostada kasvõi näiteks lihakombinaadis kvaliteedi kontrolli, sest akrediteeringuta ülikooli lõpetanud loomaarst ei ole pädev vastutama inimtoiduks sobiliku lihakvaliteedi üle. Seega on ohus kogu elanikkonna tervis, aga ka näiteks liha- ja piimatoodete eksport,“ rääkis dr. Säre. „Akrediteeringuta ülikooli lõpetanu ei saa ka suunduda välisriikidesse edasisteks õpinguteks. Samuti ei tule akrediteerimata ülikooli õppima välistudengid – neil lihtsalt pole see otstarbekas, sest kodumaale naastes peaksid nad suures mahus kordama oma õpinguid.“