Šveitsi pealinnas Bernis püütakse tänavatel urineerimise halb komme pisut viisakamasse vormi juhtida.

Berni tänavatel voolavatest uriinijugadest võib saada minevik, kui paigaldatakse mitmefunktsionaalsed potid - traditsiooniline lillepott ja innovativne keskkonnasõbralik urinaal üheskoos.

Möödunud kuul paigaldati sarnased pissimiskohad näiteks Prantsumaal Lyonis asuva raudteejaama lähedusse. Uudse pissipoti, mille tipus troonib lilleklump ja sees püüab uriini kinni keskkonnasõbralik saepuru, on välja töötanud Nantes asuv Prantsuse linnaplaneerimisfirma.

Urinaali kaunistavad lilled on hoolikalt valitud - lavendel ja rosmariin, need aitavad leevendada kirbet uriinilõhna. Uriiniga "rikastatud" saepuru komposteeritakse ning seda kasutakase hiljem lillede istutamise juures.

Urinaal on varustatud anduriga, mis WiFi vahendusel juhtimiskeskusesse täitumisest teada annab.

"Inimesed küll naeravad ja paljud on imestunud, kuid enamus siiski nõustub, et tegemist on hea mõttega," selgitas üks uuendusliku pissipoti kaasautoreid Victor Massip.

Praegu on Berni tänavatele paigutatud hulk teisaldatavaid tualette, kuid see pole sugugi odav lõbu - nende aastane kulu on umber 100 000 Šveitsi franki. Ühe ökourinaali kulu aastas olevat aga vaid 3000 eurot.

See, et mehed otse tänavakividele urineerivad, eriti nädalavahetustel ja pidutujus, pole probleem mitte ainult Bernis, vaid linnades üle kogu maailma.

Allikas: The Local