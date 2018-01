VIDEO | Entusiastid korraldasid Parila vana kooli hoovis toreda tuleskulptuuride peo

Laupäeval korraldasid läänemaalased Parila koolimaja hoovis erilise tuleõhtu – Haapsalu linnast koguti kokku vanad kuused, punuti need skulptuurideks ja pisteti tuli otsa.

Eelmise aasta lõpus lõid kohaliku elu entusiastidest kolm naabrit Ridala seltsi, et kohalikule elule sädet juurde puhuda ning vana Parila koolimaja ellu äratada. Kuusetulevärk oli seltsi esimene suurem ettevõtmine ning kohe tõsteti latt nii kõrgele, et koosviibimist oli nautimas üle saja inimese.

“Teeme linnale head, et korjame kuused kokku, aga teisalt näitame ka kohalikule kogukonnale, et meil on nii palju võimekust ja tahtejõudu, et see asi siin elama lüüa. Ja kui esimene üritus on nii suur ja ilusti käima läheb, siis inimesed saavad aru, et see hoone läks õigetesse kätesse,” ütles seltsi üks asutajaid Kairo Raudkats Lääne Elule.

Et rahval oodates igav ei hakkaks, mängiti vanasõnamängu ning lastele korraldati mänguasjade vahetusturg. Koolimajas sai priipäralt kuuma teed ja suppi ning müügil oli ka seltsi liikmete valmistatud suupisted, pirukad ja pannkoogid.

“Iga aasta vaatan nukrusega kuuski, mis kuhjatakse prügikonteinerite kõrval, sest neid ei ole kuhugi viia. Mõtlesime, et miks mitte neist siis midagi ilusat teha,” ütles Raudkats.

Vaata ka galeriid ning Lääne Elu ajakirjaniku Urmas Lauri filmitud videot ettevalmistustest, tuledest ja ilutulestikust.