VIDEO JA FOTOD | Kurikuulus Räpina sularahaautomaat koliti uude kohta

Küll aga on vanas kohas alles kellegi heatahtliku inimese paigaldatud trepp, mille abil lühemad inimesed liigkõrge automaadi juurde tehinguid tegema ulatusid.

Treppi kasutasid ka automaati teisaldavad töömehed. "Tegelikult on meil oma trepp ka kaasas, aga mis sest autost välja vedada," põhjendas üks neist kohaliku astmestiku kasutamist.

Kohapeal viibib Swedbanki esindaja kommentaare jagama ei soostunud.

Vaata videost, mis Räpina sularahaautomaadi juures toimus:

Miks see pikaleveninud automaadisaaga üldse tekkis? Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Liidia Kaljundi väitis Maalehele eile, et seda sularahaautomaati ei olnudki võimalik teistmoodi paigaldada, kuna hoone on kõrge sokliga ja uus automaat teistsuguse ehitusega, kui oli vana.

"Paigaldaja oleks pidanud kohe aru saama, et koht ei sobi, aga pani ikka tuimalt paika. Sellega läks nihu," kommenteeris Kaljundi. "Õnneks leidsime suhteliselt kiiresti lahenduse, kuigi ise lootsime kiiremat, aga kooskõlastamine võttis aega."