VIDEO ja FOTOD: Maaülikoolis avati ligi miljon eurot maksnud toidulabor

Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetoolis avati Eestis unikaalne laborikompleks, mis võimaldab tudengitel õpitut kohe praktiliselt ellu viia ja esmakordselt kasutada tootearendus väga väikeseid tooraine koguseid.

Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli dotsent Ivi Jõudu sõnul on uus laborikompleks ainulaadseks Eestis, kus ühe tervikuna töötavad koos lisaks uuenenud mikromeiereile ka lihatehnoloogia, jookide-, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia ning teadusuuringute laboratooriumid. Väiksemas mõõdus laboriseadmed võimaldavad kasutada ka tavapärasest väiksemaid tooraine koguseid. „See annab suurepärased võimalused õppetöö ja täiendkoolituste ning teadus- ja rakendusuuringute, sealhulgas tootearenduse läbiviimiseks toiduainete tehnoloogia valdkonnas,“ rääkis Jõudu.

„Seadmed on analoogilised tööstustes olevatega, aga kordades väiksemad, võimaldades valmistada näiteks 1-2 kg sinki,” selgitas lihatehnoloogia labori võimalusi laborite projektijuht Hannes Mootse. Võimalik on analüüsida tooteid ja hinnata, kas tehnoloogilised protsessid on sobivad nende toodete valmistamiseks või kuidas neid paremaks timmida.

Mikromeiereis saab üliväikestes kogustes valmistada erinevaid tooteid alates piimapulbrist ja lõpetades jäätise või hallitusjuustuga. Pagari- ja kondiitritoodete laboris on võimalik valmistada ja analüüsida erinevaid küpsetisi, lisaks on seal ka toiduainete sensoorseks hindamiseks sobivad tingimused.

Mikrobioloogia laboreid on täiendatud molekulaarse mikrobioloogia ning fermenteerimise protsesside läbiviimise seadmetega. Uued seadmed võimaldavad nii erinevaid toiduaineid kui ka protsesse süvitsi uurida. „Kõige olulisem, et siin saab teha tipptasemel teadustööd ja olemas on ka oluliselt paremad tingimused õppetööks,” ütles Hannes Mootse.

Vaata videost, missugune uus ja unikaalne laborikompleks välja näeb ja mis võimalusi pakub.