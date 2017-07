VIDEO JA FOTOD | Pedja meiereis näeb Jõgeva teatri suvelavastust

Jõgeva Linna Teater etendab Pedja vanas meiereihoones tänasest alates kaks nädalat suvelavastust „Piimamees Tevje“.

Tragikomöödia räägib 19.-20. sajandi vahetusel Lääne-Ukraina külas elavast vaesest kaupmehest, juut Tevjest, kelle viis tütart järgemööda oma rada lähevad. Mees lepib olnuga ja loodab jumalatruult paremale tulevikule. Hoolimata kaupmehe perega juhtuvast ning kogu külarahva küüditamisest, ei kaota peategelane oma filosoofilist lähenemist ning huumorimeelt.

Lavastaja ja peaosatäitja Janek Varblas rääkis, et teine aeg ning rahvus lisavad üldiselt mõistetavale olukorrale omapäraseid tahke.

„Eesti lugu ei oleks päris selline olnud. Kirglikkus ja temperament olid ikkagi teised, kuigi ka ajastu oli teine,“ ütles Varblas. „Tollel ajal olidki inimesed äkilisemad – solvuti ning vihastuti. Praegu on inimesed nii tuimad, mõtled, kuidas saaks üldse sõnadega kellegi tähelepanu võita.“

Osatäitja Rein Annuk ütles, et teda see lugu kõnetab. „See on üks inimlik lugu ühest inimesest. Selliseid lugusid võib ilmselt leida iga rahvuse juures, mitte ainult juudi,“ lausus Annuk.

Lavastaja soovib, et etenduses nähtaks draama kõrval ka komöödiat. „Kas naerda ka ikka natuke sai?“ küsis Varblas, kui esimestele vaatajatele oli kontrolletendus antud.

Šolem Alejchemi jutustuse "Piimamees Tevje" põhjal on loodud ka muusikal "Viiuldaja katusel".

Etendust mängitakse Jõgeva vallas, Pedja raudteejaama lähedal asuvas meiereis. Esietendus täna 27. juulil ning etendused 28., 29. juulil, 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. ja 10. augustil. Algus on kell 19.

Korraldajad juhivad tähelepanu sellele, et Tartust saab rongiga sõita sobival ajal Pedjale ja sealt pärast etendust tagasi Tartusse.

Osades Janek Varblas, Katrin Sokk, Ingel Liis Hedgren Haljas, Sten Siirak, Rein Annuk, Kalle Jürgens, Indrek Uusmaa ja Eve Somelar. Kunstnik Janne Vaabla.