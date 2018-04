VIDEO ja FOTOD | Uudista Gardesti aianduskeskust Tartus juba enne avamist

Tuleval teisipäeval täitub paljude rohenäppude unistus, kui Tartu linna piiril avab uksed Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest.

Nüüd on võimalus heita pilk keskuse uste taha ja saada aimu, missugune see seest välja näeb ja mida seal pakkuma hakatakse. Praegu käivad viimased ettevalmistused ja kauba väljapanek. Pea kogu roheline kraam ehk taimed saabuvad käesoleval nädalal. Keskuse müügipinnast 60 protsenti on taimede päralt.

Gardesti keskus on oma 9000 ruutmeetrise müügipinnaga Baltikumi ja tõenäoliselt ka Põhjamaade suurim. Kusjuures katusealust müügipinda on sellest tugevalt üle poole, mis tähendab et kehv ilm ei sega mõnusat ostlemist. Kasvuhooneid meenutav hoone on nutikalt planeeritud ja mitmete loodussäästlike lahendustega, kasutades ära päikest, tuult ja vihmavett.