VIDEO ja FOTOD | Vaata, kas Türi lillelaada õieilu võtab silme eest kirjuks!

Ilmad on küll suviselt soojad olnud, kuid need, kellel pole veel kasvuhoone komplekteeritud, saavad Türil valida kümnete tomatisortide (hinnad vahemikus 1-2 eurot) ja paprikate-tšillide seast. Lisaks leiab ka füüsalit, pommut ehk baklažaani ja triiphoonesse sobivaid soojalembeseid maitsetaimi.

Rutt Kase Kase Aiandist tutvustas uut, tänavu esimest aastat neil sortimendis olnud taime – seenemaitselist rungiat (2.50 eurot). „Selle lehed sobivad nii võileiva peale, salati ja ka supi sisse,” kiitis ta pakkudes lehte maitsta. Oli tõepoolest šampinjoni maitsega. Neil oli ka suur valik erinevaid münte, vaid rohemünt, mille tee aitavat pohmelli korral, oli eelmisel laadal jäägitult ära ostetud.

Loe veel

Oma kaupa on pakkumas üle 700 müüja, alates istikutest ja aiatööriistadest, lõpetades toidu ja käsitööga. Laata korraldava Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juhatuse esimees Liivi Lintlom ootab pühapäevani kestvale laadale 30 000 külastajat. Ta avaldas lootust, et ilmataat peab kokkuleppest kinni ja tagab laada ajal mõnusa keskkonna, nagu ka 11 varasemal aastal, kui tema on laata korraldanud.

Reede pärastlõunal kogunesid siiski äikesepilved, müristas ja taevaluugid pääsesid valla. Lintlom sõnas, et see on temal viimane kord Türi lillelaata korraldada, kuna nad abikaasaga kolivad Haapsallu.

Seda, et lillelaada traditsioon nüüd katkeb, siiski kartma ei pea. Selts valib uue esimehe ja tema õlule jääb järgmiste laatade korraldus, nii et Türi lillelaat toimub kindlasti ka järgmisel aastal.