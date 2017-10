VIDEO ja FOTOD | Vaata, kuidas valmivad täidisega šokolaadid ja kommid

Kommivabrikus Kalev valmivad täidisega šokolaaditahvlid täisautomaatsel valamisliinil, kus kogu protsess kestab kokku veidi üle ühe tunni.

„Eestis on piimašokolaadi söömise traditsioon ja siin on vanad tuntud brändid nagu Anneke ja Nurr,“ rääkis Kalevi juhatuse esimees Kaido Kaare. Samas on viimastel aastatel kasvanud tumeda šokolaadi söömine. Skandinaaviariikides kasvab aga hoopis piimašokolaadi tarbimine.

Kalevis on praegu kiired ajad, kuna valmistutakse jõuludeks ja töö käib tehases kohati kolmes vahetuses. Kommidega jõulupakid on Eestis ja Venemaal levinud, kuid Põhjamaades neid ei tunta. Seetõttu saadab Kalev jõulupakke koormate viisi Venemaale, maiustustele ju ei kehti sisseveokeeldu, nagu enamuse muu toidukraami puhul.

„Kaks aastat tagasi kukkus müük Venemaale seoses sealse majandusolukorraga päris kõvasti,“ tõdes Kaare. „Selle aasta algusest on müük sinna kasvanud. Läheb kogu sortiment ja Kalevi märgi all, Kalevi nime teatakse seal hästi. Teadvustame Venemaa riski, nii et me ei tee investeeringuid, et sinna toota. Kui müügid sellel suunal kasvavad, siis on hästi, kui ei kasva, siis see meile väga palju haiget ei tee.“