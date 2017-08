VIDEO: Jüri Aarma külas legendaarsel Kirill Teiteril

Eesti iseseisvuse taastamise järel häälekalt ja humoorikalt poliitikas osalenud Kirill Teiter meenutas Tõstamaal maakodus Jüri Aarmale antud intervjuus vanu aegu ja arutles praeguse elu üle.

Noorem põlvkond ei pruugi Teiteri nimegi teada, aga kel pikem elu ja mälu, küll need juba mäletavad meest, kellest sai Torgu kuningas. Ja seda on ta praeguseni.

Jüri Aarma käis kuningas Kirill I külas maalilises Tõstamaa maakodus. Ja kui sulle videot vaadates tundub, et Aarma kohtus hoopis Fidel Castroga, siis ära lase end petta – see on Kirill mis Kirill.