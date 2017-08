VIDEO | Kadrioru roosiaias toimetavad sellest suvest mesilased, kelle kogutud mesi läheb presidendi kingitusteks

Juuni lõpust asub vabariigi presidendi kantselei roosiaias kolm mesitaru. Roosiaias toimetavad väga rahulikku tõugu kraini mesilased, kelle põhirass on pärit Sloveeniast ja Alam-Austriast. Roosiõitelt mesilased mett ei kogu, Kadrioru pargis on palju muid mesilastele sobivaid taimi.

Linnamesindus on üle maailma suurlinnades levinud praktika ning linnas korjatud mesi on kõrge kvaliteediga ja sama maitsev kui maapiirkondade mesi. Linnamesindus on ka keskkonnasõbralik, sest mesilased on vajalikud nii looduslike ökosüsteemide toimimisel kui ka põllumajanduskultuuride kasvatamisel, teatas presidendi kantselei.

Mesilased on aeda toodud koostöös Eesti Mesinike Liiduga ja nende heaolu eest kannab samuti hoolt EML. Esimene mesi korjatakse peale 20. augustit. Pool meetoodangust läheb mesinikele, teise poole saab presidendi kantselei. Kantseleile jääv meetoodang villitakse spetsiaalsetesse purkidesse ning need lähevad presidendi kingitusteks.