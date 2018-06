VIDEO | Kamelia turismitalus aitavad loomad ja linnud inimeste stressi maandada

Tartumaal asuvas Kamelia turismitalus ja koolituskeskuses on nii lastel kui ka suurtel võimalik loomi ja linde silitada ning seeläbi oma akusid laadida.

Kamelia talu perenaine Anneli Kööba-Orlov kolis 15 aastat tagasi Tartu linnast maale ja hakkas pidama erinevaid loomi ning linde. Lisaks tavapärastele taluloomadele nagu kana, lammas, kits või hobune on neil ka õige eksootilisi. Näiteks elab neil vett armastav oranžide hammastega nutria, viimaseid nädalaid titeootel olev laamapaar ja kõhu alt sügamist nautiv ninakaru Uru. Perenaise lemmikuks on aga madu Friida-Freya-Dracula.

„See on olnud pigem enda sisemiste vajaduste jaoks, aga plaanis on arendada ka nende inimeste jaoks, kes võiksid vajada tasakaalu,” ütleb täiskasvanute koolitaja ametit pidav Anneli, kes sai äsja ka loomateraapia praktiku tunnistuse. Nende juures on käinud lastegrupid aga ka täiskasvanud, et suhelda sõbralike loomade-lindudega. Selle käigus langeb inimeste stressitase ja tekib sisemine tasakaal.

„Kui näen, kui palju rõõmu saavad mu kolm lapselast kanadega tegeledes, siis see tasub ära,” räägib naine silmade särades. „Loomateraapia on meil uus asi. Loomad aitavad inimestel end avada ja iseennast leida. Ma ütlen, et propageerin elu maal, harmooniat ja mitmekesisust, psüühilise tasakaalu saavutamist ja sotsialiseerumist.”