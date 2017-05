VIDEO: Kas sa tead, kuidas supp purgi sisse saab?

Salvesti eelkäija oli esimene ettevõte Eestis, mis hakkas pakendama toitu hermeetiliselt suletud klaaspurkidesse.

Praeguseks on Salvesti sortimendis mitukümmend purgisuppi ja lõunatoitu, lisaks köögivilja- ja lastetoidud ning kastmed. Mullune aastatoodang oli kokku 7000 tonni.

Enamus toorainest pärineb Eestist, kuni 100 km kauguselt Tartus asuvast tehasest. „Tahame näha, kuidas peet kasvab ja kuidas farmer neid hoiab,“ selgitas Salvesti tegevjuht Lauri Betlem. „Peet ei tohi olla näiteks ülekasvanud, sest siis tekivad selle sisse pikad kiud.“

Retsepte uuendatakse ja muudetakse pidevalt tervislikumaks. Näiteks suppides ja lõunatoitudes on viimase nelja aasta jooksul tublisti vähendatud soolasisaldust. Salvestil on ka IFS Food sertifikaat, tase A, mis on üks kahest kõige karmimast toidutöötlemise sertifikaatidest Euroopas.