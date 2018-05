VIDEO | Klimatoloog Ain Kallis: suvine mai lubab sooja suve

Klimatoloog Ain Kallis. Foto: Sven Arbet

Soojale ja kuivale maile on enamasti järgnenud soe suvi ehk suvesoojus maikuus pole Eestis sugugi haruldane ning kuna viimased kevaded on olnud väga külmad, siis on päikeselised maikuud lihtsalt meelest läinud.