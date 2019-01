VIDEO | Kuidas aitavad lumi ja pakane vana kasuka ellu äratada?

Krõbeda pakasega päevad on hea enda kasuks tööle panna. Kasuka tervisele parim on “ehmatamine” ehk see, kui rõivas viiakse soojast külma.

Kui hange pandud kasukas lumme uputada, jäävad tolm, mustus ja lestad lume külge ning kasukat harjates võib palja silmagagi näha, et sealt tulev lumi on määrdunud ka siis, kui kasukas tundub pealtvaadates üsna puhas.

Riietele on hea ka pakases seismine, mis hävitab kasukasse pugenud putukad ja nende munad. Siis peaks külma olema vähemalt 18 kraadi.

Pikemad selgitused leiab videost.