VIDEO | Kuidas anda koerale esmaabi ja teha kunstlikku hingamist

Soojade ilmadega, kui lemmikloomad saavad rohkem õues ringi joosta, võib juhtuda, et nad astuvad klaasikillu jalga või satuvad kaklusesse.

Lõunakeskuse PetCity loomakliiniku loomaarst Valentina Tiškina näitab viiekuuse labradori Maia peal, kuidas siduda vigastatud käppa ja kõrva. Ta soovitab koera vigastuste puhul kasutada samu vahendeid ja võtteid, nagu inimeste puhul.

Näiteks käpavigastuse puhul tuleb esmalt see koht puhta rätikuga ära pühkida, et näha, kus haav täpselt on. Tavalisei vatipadjakesi või -tampoone ja marlisidet kasutades tuleks käpp kinni siduda. Siinjuures on kõige olulisem kõik varbavahed eraldada vatitutikuga.

Loomaarst näitab ka seda, kuidas lemmikut elustada, kui ta on kokku kukkunud ja ei hinga enam. Kahe inimesega on võimalik teha nii südamemassaaži kui ka suust-ninna hingamist (koera koonu tõttu ei ole mõtet teha suust-suhu hingamist).