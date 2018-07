VIDEO | Küpseta inglise pudingit, mille kõrvale süüakse liha

Maalehe lugejareis (ela blogis kaasa) viib sel korral reisisellid Inglismaale ja Šotimaale, kus veedetakse üks päev Yorkshire’s. Sel puhul valmistame Yorkshire’i pudingit.

Kuigi pudingi nime järgi võiks arvata, et tegu on lusikaga söödava magustoiduga, siis tegelikult pole see sugugi nii. Yorkshire’i puding on pigem rasvaküpsetis, mille tainas koosneb munast, jahust ja piimast.

Seda toitu hakati Inglismaal valmistama siis, kui nisujahu hakkas laiemalt levima. Esimene retsept pärineb aastal 1737 ilmunud naistele mõeldud nõuanderaamatust. Algul oli see toit mõeldud kõhtu täitma, sest lihaga polnud priisata. Ahju põhja pandi pann, kuhu tilkus ahjus kõrgemal küpseva liha rasv ja selle panni peal rasvas küpsenud tainas oli suurema nälja peletamiseks.

Tänapäeval pakutakse Yorkshire’i pudingit näiteks eelroana koos sibulakastmega, põhiroana veiseprae ja kartulite kõrvale või serveeritakse selle sees hoopis kartuliputru ja vorstikesi. Serveerimisvõimalusi on veel mitmeid, kuid enamasti on tegu ikkagi soolase toiduga.

Jamie Oliveri Yorkshire’i pudingu retsept

4 muna

200 ml piima

200 g jahu

näpuotsaga soola