VIDEO | Lätlased käivad Eestis odavamat toitu ostmas

Naaberriigis ostmas käimine pole vaid ühesuunaline – piiri lähistel elavad lätlased sõidavad Eestisse odavama toidukauba järele.

Kui toidupoodide hindu võib kahes riigis kõrvutada ja mõnel juhul on Eestis hind madalam, siis ehitusmaterjalid, santehnika ning elektroonika on Lätis märgatavalt odavamad. Toidukaupadest on Lätis kahtlemata soodsama hinnaga liha, alkohol ning kohvikutes einestamine.