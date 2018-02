VIDEO | Marko Matvere isetehtud hümnimasin pani õhu värisema

24. veebruari hommikul peale pidulikku riigilippu heiskamist kostus üle Vabaduse väljaku veel üks hümn, mis tuli Marko Matvere ehitatud kolossaalsest muusika massinast.

“Idee sündis sellest, et kuidagi pühitseda ja tähistada Eesti sajandat aastapäeva,” ütles Matvere “Pealtnägijas” ja tõi välja, et lihtsalt diivanil vedelemise ja viina joomise asemel võiks midagi muud teha. “Ma tundsin, et ilma kingituseta ma päris hästi ei saa.”

Tulemus on kaheksa tuubat, mida ühendavad kanalisatsioonitorud, ja kuhu annab õhusurvet kompressor. Ehk lühidalt — hümnimasin. Tööpõhimõte on nagu laeva udupasunal või rongivilel, ainult Matvere seadeldis on programmeeritud mängima ühte kindlat viisi, Eesti hümni.

24. veebruari hommikul 8.50 toimus Harjumäel avalik hümnimängimine, kus kolossaalne muusika massin endast parima andis ning seda koguni kahel korral.



Heli oli võimas ning torude ees seista ei kannatanud, kõrvalgi võttis kõrvad vilistama.