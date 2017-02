Tänavusel Tourestil kuulutati 2016. aasta turismiedendajaks Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Sukles räägib videos, mis sel suvel Haapsalus põnevat tehakse ja millised on uued festivalid.

Uus festival on Rock in Haapsalu, kuhu Suklese sõnul on juba palju pileteid ostetud ning ilmselt tuleb “täismaja” ehk ligi 10 000 külastajat.

Tourestil kuulutati Aasta Turismiobjektiks sügisel uue peahoone avanud Eesti Rahva Muuseum. Samas kategoorias oli esindatud ka Haapsalu linn.