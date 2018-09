VIDEO | Mis toimub paavsti lennutava airBalticu lennuki salongis sõidu ajal

Kui juba paavsti saatva ametliku meediagrupi hulgas olla, siis on hea võimalus näidata lugejatele salongi ja seal toimuvat.

Esmalt — kui võrrelda Alitaliaga, siis on airBalticu meeskonnas tunda suuremat elevust, on see ju nende jaoks esimene kord midagi taolist teha.

Alitalia puhul on tegemist juba harjunud asjaga ning erisoove võetakse arutamata arvesse. Reisivad ajakirjanikud peavad näiteks ise olema kursis turvareeglitega ning taipama mobiilid välja lülitada, samuti ei tõmmata tõusmisel ja maandumisel kõrvale lennukist esimest klassi eraldavaid kardinaid.

airBaltic siiski ohutusreegleid tutvustas ning oli ka muidu usinam turvavööde kontrollimisel, samuti tervitas kapten tavalistega võrreldes pidulikumalt oma reisijaid, alustades pöördumisega püha isa poole.

Tavaliste lennureisidega võrreldes on salong palju kärarikkam. Operaatorid on sinna mahutatud koos statiivide ja kaameratega, mis hoitakse käepärast, et väljumisel kohe valmis oleks, ajakirjanikud arutavad häälekalt programmi ning enamik püüab veel kiiruga mõnd uudist ette valmistada või loeb varem kätte saadud ning embargoga all olevaid kõnesid.

Ka on tavapäratu, et veel lennuki liikumise ajal rivistatakse ajakirjanikud tagaukse juurde vastavalt sellele, kes neist peavad kõige kiiremini välja saama, et teha saabumisest võtteid või olla esimeses bussis teel esimesse peatuskohta.

Video lennuki salongist esmaspäeva hommikuse lennu ajal Vilniusest Riiga:

Ja veel üks video, mis iseloomustab paavsti saatva pressigrupi liikumist erineval sündmustel, kuhu reeglina jõutakse piisava ajavaruga enne paavsti ning lahkutakse veel siis, kui ta veel laval on, et olla valmis teda aegsasti tervitama juba järgmises kohas: