VIDEO | Moodne maaelu: samas talus lehmalaut ja ilusalong!

Valgamaal ligi 30 aastat Vaariku talus lehmi pidanud ja teravilja kasvatanud Maia ja Peeter Teder otsustasid tegevust laiendada ja ehitasid ilusalongi, mis paikneb eraldi majas lausa kahel korrusel.

„Olen raisanud nii palju aega, käies Valgas ilusalongis ja mõnda protseduuri ka Tartus võtmas. Aga neid, kes seda teenust vajavad, on teisigi. Mõtlesin tuua selle teenuse siia lähemale,” rääkis Vaariku talu hakkaja perenaine ilusalongi idee sünnist.

Lisaargumendiks oli see, et tütar Teiri on lõpetanud Iluravi Rahvusvahelise Erakooli ja oskab teha nii näo- kui kehahoolitsusi. Tütretütar käis aga geelküünte paigaldamise kursusel ja pakub seda teenust.

PRIA-st saadi toetus hoone ehituseks (40%), vajalik sisustus osteti täies ulatuses oma raha eest. Ilusalongi jaoks ehitati laudaga sama hoovi peale kahekorruseline maja, mis on perenaise poolt nii seest kui väljast maitsekalt värviliseks kujundatud.