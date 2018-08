VIDEO | Nõnda tõsteti maha uuenduskuurile mineva Kihnu tuletorni kuppel

Esmalt kerkisid majaka ümber tellingud ning siis läks juba lammutamiseks – maha tõsteti tuletorni kuppel.

Rekonstrueerimise käigus puhastatakse torn seest ja väljast, hermetiseeritakse torni ühenduskohad, korrastatakse trepid ja vahelaed ning värvitakse torn üle. Lisaks uuendatakse täielikult elektrisüsteem ning rekonstrueeritakse vaskkuppel. Tuletornist eemaldatakse ka tuli ning veeteede amet peatab ajutiselt märgi toimimise vastavas registris.

Veeteede Ameti haldusosakonna juhataja Urmas Ehrlichi sõnul alustati augustis töid kahel põhjusel.

”Hanked ja muud protseduurid on sedavõrd kaua kestnud, et varem lihtsalt ei jõudnud. Ning kuna neli kuud on vähim, mis taolises mahus töö tegemiseks kuluda võib, on praegune aeg parim, et alustada. Nii on kindel, et enne talve tulekut saab torn valmis,” rääkis ta.

Kupli kruvid on lahti ning see kerkib õhku:

Siin näeb, kuidas kuppel kenasti maapinnale jõudis:

Kihnu tuletorn toodi Pitkänä ninale 1864. aastal osadeks lahti monteerituna Inglismaalt ja pandi kohapeal uuesti kokku. See on üks neljast Eesti randade säilinud malmtuletornist. Samal ajal ehitatud ning samasuguse välimusega majakad asuvad veel ka Vormsil ja Vaindlool. Virtsu tuletorn hävis 1917. aastal.

Rootsikülas paiknev ehitis on saare turismimagnet. Igal aastal külastab tuletorni 8000 inimest.