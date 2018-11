VIDEO | Põlvamaal jäi kaamerasilma ette kolme kutsikaga ilveseemand

"Kaks korda käis üksi üle põllu ja tee, alles kolmandal korral võttis kutsikad ühes," rääkis Saarde küla lähedal tee ääres võssaega metsanoorendikku hooldanud jahimees Martin Sepp.

Kui mees sae seiskas ja filmima tahtsi hakata, jäi seisma ka ilves. Sae käivitudes hakkas loom uuesti liikuma. Ilmselt tundus vaikus talle kahtlane, oletas Sepp.

"Algul nägingi ainult ema, aga siis vaatasin üle põllu, et keegi nagu liigutab veel sealsamas. Esialgu nägin kahte kutsikat, kolmandat silmasin hiljem," meenutab Martin Sepp.

Ilbeseid on ta sealkandis, 3-4 kilomeetri raadiuses näinud varemgi. Viimati tänavu suvel kahe kutsikaga emast looma. "Võib-olla oli sama perekond, üks kutsikas võis ju peidus olla, ei tea," rääkis Sepp ja lisas, et kolm kutsikat pesakonnas just iga päev ei näe.

"Ega see päris tavaline pole jah," kinnitas ka Anne Vasarik Põlvamaa jahiseltsist.

Koht, kus ilvesepere üle põllu ja tee läks, on loomadele tavaliseks teeületuskohaks. "Siin näeb nii kitsi, põtru kui teisigi loomi," sõnas Sepp.

Seda, kui palju ilveseid võiks ümbruskonnas elada, ta aga oletada ei söandanud. Lund praegu veel ei ole ja jälgi maha ei jää.

Videot vaadates jälgi liikuvaid kujusid silmapiiril: