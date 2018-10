VIDEO | Räpina inimesed pole Swedbanki rahaautomaadi uue asukoha üle rõõmsad

Üleriigilises meedias suurt tähelepanu pälvinud automaadi ümber tõstmine kohalike inimeste seas elavat huvi ei pälvinud. Oma osa võis olla ka külmal vihmal, mida hommikust peale kallas.

"Vallamaja juures oli parem koht," arvas kohalik elanik Leonhard. "Seal oli mu jaoks lähemal. Käin rulaatoriga ja kui talvel on libe, siis kuidas sa tuled teise alevi otsa." Ta ei saanud aru, miks ei paigaldatud Swedbanki rahaautomaati vallamaja vastas olevasse Maximasse SEB automaadi kõrvale.

Allile tegi kogu saaga nalja. "Telekas näidati ka," rääkis ta naeru tagasi hoides. "Tulin just vallamaja juurest mööda, enam ei olnud automaati seina sees, seingi oli kinni pandud." Ta ise on SEB panga klient ja väga rahul Maxima poes asuva rahamasina asukohaga.

"Oleks võinud jätta selle samasse kohta, panna lihtsalt madalamale," arvas Ülo kes väitis, et tal on kodus oma pangaautomaat. "Ostsin. Kui kõigil on, siis miks mul ei võiks ka olla!?" Sel või muul põhjusel ta mõned nädalad töös olnud kõrgest masinast raha välja polnudki võtnud.

Leevakul elav Vello ütles, et tema käib sageli Põlvas ja võtab tihti raha välja hoopis sealsest masinast. Temagi oli seda meelt, et vallamaja juures oli parem koht, kui nüüdne, kuna inimestel oli vallamajas käies võimalik kohe ka sularaha võtta.

"Vahel maksad kaardiga, aga ega ilma sularahata ei saa," tõdes Vello. Kord nädalas on ikka vaja raha seina seest välja võtta. Samas on ta kuulnud, et Coopi poest saab teenustasuta sada eurot välja võtta, kui teed ostu, näiteks ostad vaid ainult ühe jäätise. "Ma ise pole seda veel kasutanud, aga naabrimees kasutas ja rääkis."