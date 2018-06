VIDEO | Romantilises Haapsalus tegi suve esimese reisi aurupaat Kallis Mari

Täna alustas Haapsalu Väiksel viigil huvisõite aurupaat Kallis Mari. 1955. aastal Rootsis ehitatud aurupaat teeb Väiksel viigil sõite teist suve, varem sõidas puuküttel paat reisijaid Tagalahel.

2014. aastal sai aurupaat endale värske välimuse ja konkursi teel ilusa uue nime. “Kallis Mari” on kaunis eesti rahvaviis, mis võlus kuurortlinnas suvitanud heliloojat Tšaikovskit nii, et see meloodia paitab kuulajate kõrvu ka tema 6. sümfoonias.

Aurupaadisõit on elamus nii silmale kui ka kõrvale. Puuküttega paadimootor tiksub ja podiseb toredasti ning lahke kapten pajatab sõitjatele meremehejuttu. Reisijatel lubatakse ka vilenööri tõmmata. Silmailu pakuvad kaunid vaated romantilisele kuurortlinnale.

Mõnusat merereisi ei sega ka suvine vihmasabin. Paadil on katus peal. 10-kohalise aurupaadi sõit kestab u 20 minutit.

Sellest suvest alustas ka puhkajate sõidutamist lõbsõidulaev ka Pärnu jõel. Lõbusõidulaev Pärnu väljub aadressilt Lai 2.

Pisike reisilaev Pärnu hakkab seilama Pärnu jõel kogu suve iga päev. Päevas viis-kuus väljumist.

Sõite korraldab Lõbusõit OÜ. Ettevõtte juhatuse liige Gabriel Paulberg ütles, et kuna suur ja mahukas investeering sai tehtud, loodab ta, et pärnakad võtavad neid kenasti omaks ja ka suvine turist leiab tee kesklinna jõepromenaadile.