VIDEO | Rotermanni jõuluturule linnarahvale tutvumiseks toodud lambad viidi kohalike elanike nõudmisel koju tagasi

Juba möödunud nädalal märkasid Tallinnas Rotermanni kvartalis elavad inimesed sealsamas avatud jõuluturul lambaid, kes end sugugi mugavalt ei saanud tunda.

Tallinna linnavalitsus oli küll juba eelmisel aastal keelanud põhjapõtrade eksponeerimise Raekoja platsil jõuluturul, kuid muid paiku see keeld ei puudutanud.

"Nende lammaste olukord on aga sarnane põtrade omaga jõuluturul," kommenteeris loomade eest seisev ühendus Loomus oma Facebooki lehel ning võttis ühendust nii linnavalitsuse kui ka veterinaarametiga, et uurida, kuidas on tagatud loomade heaolu sellistes tingimustes.

Seepeale hakkasid ametnikud, kes elanike pöördumisele veel vastata polnud jõudnud ("Kellegi elu polnud otseselt ohus," kommenteeris Loomuse juht Kadri Taperson mõistvalt ning lisas, et kiirreageerimiseks polnudki antud juhul põhjust), veidi kiiremalt tegutsema ning tänaseks on lambad kodutalus tagasi.

"Kõik mis puudutab loomi, on inimestele järjest olulisem," kiidab Taperson Rotermanni elanike ettevõtlikkust ja hoolivust.

Loomus tunnustab ka Rotermanni kvartali jõuluturu korraldajat kiire tegutsemise eest.

Loomade näitamisest avalikel üritustel tuleb teavitada veterinaar- ja toiduametit selleks, et amet saaks kontrollida, kas ja kuidas on laatadel tagatud loomade heaolu.

Amet paneb loomaomanikele südamele, et nad loomad uusaastapidustusteks kindlasti jõululaatadelt ära viiksid, sest ilutulestike valju müra ja sähvatused taevas tekitavad loomadel eriti palju stressi.