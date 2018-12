VIDEO | Saaremaa mees päästis raudadesse jäänud ilvesekutsika

Jõulude aegu Otepää kandis viibinud hevimuusikust loodusfotograaf Toomas Pihel rääkis, et plaanis seal metsloomi pildistama minna. Seega käis ta eelneval õhtul väikse tiiru metsa all, et tema jaoks tundmatus kohas sobivad pildistuspaigad hommikuks valmis vaadata.

Järgmisel hommikul ütles aga mingi “tagumikutunne”, et pööraku ta hoopis teise suunda ja nii ta siis pööras. “Ja siis ma nägin ilvesekutsikat roomamas üle põllu tee peale,” kõneles Pihel. Loom liikus vaevaliselt ja kui ta muudkui kukkus ja tõusis, silmas saarlane kutsika jala ümber raudu, mida too endaga kaasas vedas.

Noor loom lasi mehe endale üsna lähedale, nii meetri-kahe kaugusele. “Sain aru, et temaga on midagi lahti,” rääkis Pihel. Seega helistas ta keskkonnainspektsiooni numbril 1313, kust lubati talle peagi tagasi helistada. Vahepeal jõudis mees abi otsida ka ühest Tartus asuvast loomakliinikust ning nõnda jäi ta abiliste ootele. Kohalejõudnud abilised uinutasid kutsika, et talt rauad ära saaks võtta, ning praegu kosub loom maaülikooli loomakliinikus.

Paraku on loomakese käpp praegu veel väga halvas seisus. “Külmakahjustus oli väga suur. Luumurd polnudki nii hull, kui külm,” selgitas Toomas Pihel. Murtud käpaga mitu päeva külma käes olemine oli käpanärvidele paraja hoobi andnud.