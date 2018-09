VIDEO | Sohu eksinud seenelised päästeti helikopteriga

Pühapäeval veidi enne keskpäeva helistas häirekeskusesse mees, kes teatas, et on koos naisega sohu eksinud. Koordinaatide järgi olid seenelised niivõrd märjal ja soisel alal, et turvalisem oli neile appi saata lennusalga kopter.

Nii vintsis kopter naise, tema mehe ja seeneanumad pardale ning pani seenelised kuival põllul maha, kust politseipatrull nad omakorda tee äärde jäetud autoni toimetas, vahendas "Aktuaalne kaamera".