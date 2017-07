VIDEO: Tallinnas nähti eile üliharuldast valget varest

Majade vahelisel muruplatsil kohtas üks mustamäelane eile, 18. juulil albiinovarest. on looduses aga ülimalt haruldane leid — tema nägemise tõenäosus võrdub ehk lotovõidu omaga.

Et valged varesed on looduse äpardused ja sünnivad vaid veidrate juhuste kokkulangemise tõttu, ei võta teised varesed neid üldiselt omaks. Nad on tavaliselt teistes äbarikumad ning võidakse ka ülejänute poolt surnuks nokkida.

"2004. aastal sattusid inimeste kasabil Tallinna loomaaeda kaks isast albiinovarest. Metsas jalutanud inimesed märkasid koledasti kriiskavat vareseparve, kes millegi ümber tiirles, justkui seda rünnata üritades. Lähemale liikudes selgus, et varesed üritasid rünnata maapinnal kössitanud kaht albiinovaresepoega. Inimesed ajasid vareseparve eemale ning tõid õnnetud valged linnud loomaaeda elama," kirjutab lasteajakiri Täheke.

Kui kaua Mustamäe albiinovares teiste hulgas vastu pidada suudab, on teadmata.

Video: Olga Serebrennikova