VIDEO: Vaata, kuidas linnamesinik oma hoolealustega toimetab

Ajal, kui maakohtades ähvardavad mesilinde põldudele pritsitavad mürgid, on kaval mesilased linna kolida, sest seal pestitsiide ei kasutata.

Linnamesinik Erki Naumanisel on kaks mesitaru Valdeku spordihoone katusel ja paarkümmend oma koduakende all Endla tänava garaažide katusel.

Naumanis ütleb, et Valdeku tänava tarude ülespanek jäi tänavu veidike hilja peale ja mingit rekordsaaki pole sealt tänavu loota. Siiski on ta oma veerandsajast tarust praeguseks kogunud juba 50 kilo mett ja kui lähema paari nädala sees veel vähegi päikselist ilma peab, õnnestub ehk paarsada kilo kokku saada. Saadud mee on ta siiani tuttavatele laiali jaganud.

"Mingit erilist äri ma mesinduses vähemalt esialgu ei näe," ütleb IT-valdkonnas töötav Naumanis.

Valdeku tänava spordihoone avarale katusele on tal aga siiski plaan veel mõned tarud panna, kuigi seal muudab läbi pööninguluugi ronimine mee kättesaamise raskeks. Mett täis taru kaalub kolmekümne kilo ringis ja niisama lihtsalt süles seda mööda redelit üles-alla ei tassi. Loodetavasti leiab linnamesinik endale selles töös abilisi.