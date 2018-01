VIDEO | Vaata, kuidas männiokstest vitamiinirikast mahla pressitakse

Lisaks puu- ja köögiviljadele saab mahla pressida ka metsas kasvavate puude võrsetest ja okstest.

Enamasti jäävad raie käigus maha võetud kuuskede ja mändide oksad metsa alla, kuid nendest saaks pressida vitamiinirikast mahla. OÜ EcoSpruce eestvedaja Indrek Kuuben on juba paar aastat katsetanud puuvõrsetest ja ravimtaimedest mahla pressimist. Sobiva pressi puhul käib asi lihtsalt - noored oksad ühest otsast sisse ja mahl ning pressimisjääk ehk šrott tuleb teisest otsast välja.

Toormahl säilib pudeliga külmikus nädala. Säilivuse pikendamiseks toormahl külmkuivatatakse, nii et see on lõpuks pulber. „Kuusepulbrit õunamahlaga juues meenutab see greibi maitset, muidu on päris karm ja äkiline,” jagab mees oma kogemusi. „Männiokkamahl on mahedam ja vaigusem.”

Kel on huvi kuuse- ja männiokkamahla maitsta, võib ühendust võtta EcoSpruce veebilehe kaudu www.ecospruce.ee.