VIDEO: Vaata, kuidas Robinson-kopter raiesmikele metsataimi viib

Neil päevil veab Aerocopteri Robinson tüüpi lennumasin riigimetsa raielankidele kottide kaupa metsataimi, Emumäe ümbruses jõuab sedaviisi istutuskohtadesse 90 000 taime.

Ja nagu tänavusele heitlikule ja pigem erakordselt külmale kevadele kohaselt, tuli ka helikopteritööd teha väga erinevates ilmaoludes – kord paistis taevast päike, kord tõmbus pilve, siis jälle sadas sulaselget lund, siis jälle rahet. Aga kes see ütles, et metsauuendustöö peab kerge olema. Õiged riided selga ja pole hullu midagi.

Laadimisplatsil juhatas vägesid ehk siis haakis metsataimedega täidetud kotte kopteri küljes nööri otsas kõlkuva haaratsi külge OÜ Aerocopter turvajuht Raiko Kauniste. Üks kott kaalub 200 kilo ja selles on umbes 2000 taime. Robinson R44 neljakohalise kopteri piloot Rain Jõeveer kinnitab, et paarisaja kilone kandam on sellisele lennumasinale just optimaalne koorem, jääb väike varu ka.

Külmutatud männi potitaimed pandi valdavalt Lääne-Virumaa lankidele, paljasjuursed kuusetaimed läksid metsauuenduseks Järvamaale.

RMK metsakasvataja Siim Suvi ütleb, et kopteriga taimed langile viies säästab kõvasti aega ja tegelikult säästab selline töökorraldus ka metsaalust. Näiteks ATVga praeguste ilmadega igale poole ei pääsegi ning maapinda lõhuks selline edasi-tagasi sõitmini igatahes.

"Kopter säästab meid nädal aega poris müttamisest," tunnistab Siim Suvi.

Lennutund sellise kopteriga maksab keskeltläbi 1000 eurot. Hind sõltub töö iseloomust. Lihtsalt lustilend on odavam, selline töötegemine, nagu praegu käsil, klassifitseerub ohtlike tööde kilda ja on kallim.

Kokku istutatakse riigimetsa tänavu üle 20 miljoni uut puukest.