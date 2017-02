Arboristid, kes Keila-Joa mõisa juurde kuuluvas parkmetsas hooldusraiet teevad, korraldasid reedel otse tööplatsil kahe puiduhakkruri jõuproovi - üks, millel katsetuse käigus täitus alles esimene töötund ja teine, mis tööd teinud juba pea neli aastat.

OÜ ArborEst Heiki Hanso juhataja ütleb, et Timberwolf puiduhakkurid, nii uus kui vana, on põhimõtteliselt sarnase jõudluse, ökonoomsuse ja teiste parameetritega. Uuemat on lihtsalt veidi disainitud, näiteks määrdeniplid on toodud korpuse väliskattele, mis muudab igapäevase hoolduse üksjagu mugavamaks.

Mõlema hakkuriga peaks paberite järgi saama toota 6,5 tonni hakkpuitu tunnis ja hakkrid peaksid suutma läbi hekseldada kuni 20 sentimeetrise läbimõõduga ümarpuitu. Kütust kulub intensiivse töötamise korral tunni kohta paar liitrit, optimaalne töömeeskond on kolm inimest hakkuri kohta.

Jõuproovi läbi prooviti, kuidas juba läbiproovitud riist tuliuuele, esimesele, mille ArborEst nüüd vastse Timberwolfi Eesti esindajana Elva haljastusettevõttele OÜ Maastikuhooldus müüs.

Asi seisnes selles, et mõlemale hakkurile mõõdeti täpselt 17 sentimeetri jämedused ja 4,12 meetri pikkused haaavanotid ja Heiki Hanso käskluse peale lükati need ühel ajal hakkurisse.

Tulemuseks oli sõbralik viik, aga kuidas võistluse ettevalmistamine ja töö ise kulges, vaata parem videost. Konkreetses kohas jäetakse hake maapinnale huumuseks, sest esiteks on järsu nõlva alt Keila jõe äärest seda tülikas suure tee peale vedada, teiseks jäetakse sellesse kohta alles ainult eakad põlispuud, juurevõsudest aastate jooksul kasvanud peenemad haavad võetakse maha ning rajatakse niidetav rohumaa. Soovi korral saab haket aga ka kokku koguda ja hiljem küttena kasutada.