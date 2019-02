VIDEO | Valentinipäeva eel valmistavad kondiitrid topeltkoguse kooke ja torte

Ettevõtte tootmisjuht Hannes Mootse tunnistas, et kõik tähtpäevad, kus võiks mõelda magusale, tõstavad nende käivet, vahel lausa kahekordseks. „Tootearendus on ammu tehtud ja tasapisi käib ettevalmistus,” lisas ta.

Sel aastal pakuvad nad sõbrapäevaks vaarikasüdant ehk torti, mille alumine kiht on liivataignast ja keskmine biskviidist, vahel on aga jogurtikreem ja vaarikamarmelaad. Lisaks on valikus šokolaadisüdamega kaunistatud kirsisuflee tort – põhjaks šokolaadikeeks, vahel kirsitäidis ja ehtsa võiga valmistatud kirsisuflee, peal aga trühvlipuiste.

„Pühadekoogid on lihtsate maitsetega. Oleme proovinud teha ka erilisi, kuid inimesed ei oota seda, leiavad et need on üle pakutud,” selgitas Eesti Leivatööstuse tegevjuht Mai Linnas. „Alati müüvad maasikad ja vahukoor või maasikad ja kohupiim.”

Ta tõdes, et ühelt poolt räägitakse, et tarbijad ootavad muutusi ja uuendusi, kuid teiselt poolt on väga konservatiivsed. Kuna tarbijad annavad neile päris palju tagasisidet, kuulatakse hoolega sööjate soove.

Näiteks on nad kaalulangetajate soovidele vastu tulles koostöös Fitlapiga töötanud välja patuvaba kohupiima-mangokoogi, kuhu pole lisatud suhkrut. Koogi põhi koosneb mandlitest ja kuivatatud datlitest, kohupiimakihti on maitsestatud vähese meega ja katteks onkatteks on püree, mis sisaldab sada protsenti mangot. See kook sisaldab 100 grammi kohta vaid 162 kcal. Uus Fitlapi kook peaks peagi poodidesse jõudma.