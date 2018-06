VIDEO | Valmistaks rabarberikoortest paberit? Väga lihtne!

Paberit saab valmistada lisaks puidule ka vanadest T-särkidest ja teksapükstest, aga ka pilliroost ja rabarberikoortest.

Tartus asuv Eesti trükimuuseum andis oma Facebooki lehel teada, et ootab praegusel rabarberiajal inimestel üle jäävaid koori. Need on kiulised ja sobivad paberi valmistamiseks. Kümmekond rabarberisõpra võttiski vedu ja tõi muuseumisse kokku kaks poekotitäit kuivatatud koori.

Muuseumi direktor Lemmit Kaplinski näitas Maalehele, kuidas käib sellisest toorainest paberi valmistamine. Esmalt tuleb rabarberikoored kuivatada, juppideks lõigata ja siis koos seebikiviga tunniks ajaks keema panna. Seda on soovitav teha värskes õhus, kuna keetmise käigus tekib üpriski ebameeldiv hais.

Jahtunud keedust töödeldakse jahvatusmasinas, kus kiud üksteisest lahutatakse, nii et tulemuseks on ühtlane supilaadne paberimass (kodus võib selleks kasutada blenderit). Sellest tõmmatakse spetsiaalse sõelaga ehk tiheda võrguga restiga ühtlane kiht massi välja. Seejärel peab tulemuse vilditükkide vahele kummutama ja pressi all kuivemaks pressima. Natuke triikrauaga töötlemist ja käsitööna valminud rabarberikoorepaber ongi valmis.

„Katsetame erinevast toorainest paberi valmistamist ja korraldama töötubasid, kus inimesed saavad ka ise paberit teha,” ütles Lemmit Kaplinski. „Lisaks saab proovida trükkimist, õpetame voltimistehnikaid ja muud.”

Rohkem infot saab trükimuuseumi veebilehelt.