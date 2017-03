VIDEOD JA FOTOD: Austraalia kirderannikut on tabanud suur üleujutus

Pärast eileõhtuseid tugevaid vihmahooge tabasid Kagu-Queenslandi ja Uus Lõuna-Walesi tulvaveed.

Queenslandi politseivolinik Ian Stewart soovitas tungivalt Logani ja Gold Coasti elanikel piirkonnast lahkuda, vahendab 9news.com.au.

Meteoroloogide sõnul võib Beenleighi linna läbiv Alberti jõgi tõusta reede pärastlõunaks kuni kaheksa meetrit, mis on viimase 130 aasta rekordiks.

Kohalike sõnul tabas nii kiire veetõus kõiki ootamatult ning tulvaveed jätkavad tõusmist.

Äärmuslikud ilmastikuolud on jätnud üle 100 000 majapidamise elektrita ning suletud on üle 1095 kooli.

Queenslandi tammid töötavad täiel võimususel:

Check out these flood pics from Murwillumbah - owner says “We hope you enjoy any of our free goodies that may float your way” pic.twitter.com/FQOL7hPM7T

— Tom Steinfort (@tomsteinfort) March 30, 2017