Haapsalu oli nädalavahetusel erakordselt rahvarohke - linna täitsid ameerika autod ja neid imetlevad inimesed.

American Beauty Car Show on rahvusvaheline ameerika autodele ja kultuurile suunatud üritus, mis sai alguse aastal 2001. See on üks unikaalseimad autoüritusi lähiriikides, nii toimumiskoha kui ülesehituse poolest.

Vaata videoklippe!