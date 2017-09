VIDEOINTERVJUU | Spaades on märgata soomlaste vähenemist, eestlasi käib üha rohkem

Statistikaameti andmeil käis tänavu juulis majutusasutustes Soome turiste 9% vähem kui mullu samal ajal. Reisiportaal.ee käis Haapsalus Laine spaas uurimas, kas meie suurima turistigrupi vähenemist on märgata ka seal.

Eestlased käivad üha rohkem kodumaal reisimas. Nende majutuste arv suurenes tänavu juulis 8%.

Haapsalu Spa Hotel Laine juhataja Irene Väli ütles, et kui mõne riigi turiste jääb vähemaks, tuleb teisi juurde. Praegu on suurenemas eestlaste osa, soomlasi jääb vähemaks.

Venemaa turistide arv on aastaga suurenenud 13%, aga Haapsalusse idanaabreid palju ei jõudnud. Ilmselt käivad venelased rohkem Narva-Jõesuus või teistes piirile lähemates puhkamispaikades.

Samas aitas venelastes Haapsalu vastu huvi tõsta esimest korda peetud Tšaikovski festival.

Tallinnast kaugele jäävatele turismiettevõtjatele teeb muret, et väga paljud väilsturistid ei jõua pealinnast kaugemale.

Kodumajutused on kogu maailmas populaarsed ja nende mõju tunnevad ka Eesti suured majutusettevõtted. Seda tunnistas ka Spa Hotel Laine juhataja Irene Väli.

Spa Hotel Laine suvise hooaja täituvus oli ligi 80%, mis on majutusettevõtetele väga hea tase. Talvel käiakse spaas peamiselt ravi eesmärgil, suvel on aga linnas palju üritusi ja ööbitakse spaa hotellis.

Mudaravil on Haapsalu spaades kindel koht, aga mujal on selle ravimeetodi kasutamine hääbunud. Fra Mare ja Laine pakuvad endiselt mudaravi, aga paljud teised Eesti spaad on loobumas, sest mudaga tegelemine on kulukas ja muda vajab erilisei hoiutingimusi.

Allikas: Reisiportaal.ee