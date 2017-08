Vihma jätkub ka nädalavahetusse

Kui laupäeval veel sajab vihma päris hoogsalt, siis pühapäeval on sajuhooge üksikuid. Suurt suvesooja ja päikest pole aga ka uuel nädalal oodata.

Laupäeva öö hakul sajab veel sagedasti vihma, pärast keskööd madalrõhulohk kaugeneb ja sajuhooge on kohati. Läänekaare tuul vastu hommikut tugevneb. Õhutemperatuur on sisemaal 6..11, rannikul kuni 16°C. Päeval jääb Eesti kaugenenud madalrõhkkonna äärmisesse edelaserva. Kord siin, kord seal sajab hoovihma. Läänekaare tuule puhangud ulatuvad 15 m/s. Õhutemperatuur on 14..18°C.

Pühapäeval on Eesti kohal nõrk kõrgrõhuvöönd ja sajuhooge on üksikuid. Tuul öösel vaibub ning päev on rahulik. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 4..9, maapinnal pole välistatud langus 0°C lähedale, rannikul on kuni 15, päeval 13..17°C.

Esmaspäeval on ülekaalus kõrgrõhkkonna mõju ning ilm on laialdasema sajuta ja võrdlemisi rahulik. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 4..9, maapinnal on võimalik langus 0°C lähedale, rannikul on kuni 14, päeval 14..18°C.

Teisipäev peab kõrgrõhkkond veel vastu ja ilm püsib sajuta ning keskpäevani rahulik. Pärastlõunal alates saartest lõunatuul tugevneb, sest Norra merele jõuab aktiivne madalrõhkkond, mis laieneb jõuliselt üle Skandinaavia Läänemerele. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 3..8, maapinnal langeb 0°C ümbrusse, rannikul on kuni 14, päeval 15..19°C.

Kolmapäeval jõuab aktiivne madalrõhkkond Norra looderannikule ja laieneb servaga üle Eesti. Vihma võimalus on suur. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul, päeval pöördub tuul edelasse. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 7..11, rannikul kuni 17, päeval 15..20°C.

Neljapäeval jääme madalrõhkkonna lõunaserva ja sajuhooge on sagedasti. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 6..11, rannikul kuni 16, päeval 15..19°C.