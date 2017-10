Viimaks ometi on vananaistesuvi käes!

Kuigi võis karta, et pidevad sajud ei lase vananaistesuvel tänavu tullagi, ilm muutus ja saame nüüd ometi seda kaunist aega nautida.

„Tavaliselt on vananaistesuvi oktoobri algupoolel olnud, ent nii nagu tänavu on kõik hiljaks jäänud, nii kevad, suvi kui ka sügis, nii tuli ka vananaistesuvi hiljem, meil oli täna öösel esimene öökülm,“ selgitab Maalehe ilmatark Ilmar Tiismaa Pärnumaalt Koonga valla Lõpe külast.

„Septembri lõpu ilusad päikeselised ilmad olid hilissuve, suve lõpu ilmad ja kui siis räägiti vananaistesuvest, ei vastanud see kuidagi tõele,“ räägib ka Arvo Saidla, ilmatark Raplamaalt Koikse külast.

Septembrikuised päikeselisi päevi ei saanud vananaistesuveks pidada seepärast, et puud olid veel rohelised ja polnud ka hallasid üle käinud.

Vanarahva järgi on see aeg, kus on külmad hallaööd ning päikeseküllased vihmata päevad. Vahel kestab vananaistesuvi mõne päeva, vahel nädala või kauemgi. Seni, kuni puud on sügisvärvidest ilma jäänud. Aga vahel seda ei tulegi.

„Mõne päeva peab nüüd kindlasti veel sama ilma, öösiti teeb paar-kolm kraadi külma, kuid lund ei tule,“ märgib Saidla.

Täna hommikul kell 7 mõõdeti Ilmateenistuse andmeil Jõgeval 3,7, Lääne-Nigulas 2,7, Türil 2,5 ja Kuusikul 2,4 kraadi külma. Nullist allapoole kukkus temperatuurinäit enamikes vaatlusjaamades.