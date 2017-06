Viimane võimalus kandideerida Eesti suurimal ettevõtluskonkursil

Veel kuni reedeni, 30. juunini saavad ettevõtjad kandideerida Eesti suurimal ettevõtluskonkursil Eesti Parimad Ettevõtted 2017. Konkurss kulmineerub 5. oktoobril „Aasta ettevõte 2017“ autasustamisega.

Igal aastal osaleb konkursil ligi 500 Eesti ettevõtet.

Ettevõtluskonkursi peamiseks eesmärgiks on edendada ettevõtlikkust ning tunnustada parimaid Eesti ettevõtteid, keda ka teistele eeskujuks seada. Tegu on suurima era- ja avaliku sektori koostöös toimuva konkursiga Eestis.

Ettevõtluskonkurssi korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning see liidab endas kahte konkurssi:

Ettevõtluse Auhinda annab välja EAS. Selle konkursi raames selgitatakse 2017. aastal välja riigile enim kasu toonud ettevõtted viies valdkonnas: Aasta Uuendaja, Aasta Välisinvestor, Aasta Vastutustundlik Ettevõte, Aasta Piirkonna Ettevõte ja Aasta Eksportöör. Konkurss Ettevõtluse Auhind on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele ning samas ka pikima ajalooga ettevõtluskonkurss Eestis.

EASi juhi Alo Ivaski sõnul on oluline tegusaid ettevõtteid tunnustada ja seada eeskujuks nii konkurentidele kui järelkasvule. „Konkursil osalevate ettevõtete puhul hindame kõrgelt majandusnäitajaid, kuid lisaks peame oluliseks ka ettevõtte väärtuseid, ettevõtte kultuuri, uuendusmeelsust ning panust ühiskonda,“ rõhutas ta.

Konkurentsivõime edetabelit korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Selle konkursi raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus ettevõtete majandusnäitajate põhjal. Lisaks valdkondlike edetabelite koostamisele selgitatakse parimad välja nii suurettevõtete, kesk- ja väikeettevõtete kui ka mikroettevõtete arvestuses. Konkursi metoodika on välja töötatud Eesti Konjunktuurinstituudi poolt.

Kaubanduskoja juhi Mait Paltsi sõnul on konkurentsivõime edetabel usaldusväärne ja jätkusuutlik hindamissüsteem, mis järjestab Eesti konkurentsivõimelisemad ettevõtted. „Konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärgiks on kaasa aidata Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõusule ja koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Julgustan kõiki ettevõtteid konkursil osalema, et end proovile panna, kuid ka eeskujuks tooma,“ sõnas ta.

Kõiki ettevõtteid oodatakse endast märku andma ja kandideerima veebilehel www.ettevotluskonkurss.ee. Kandideerimine on avatud 30. juunini 2017.