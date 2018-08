Viimsi uue riigigümnaasiumi ehitustegevus ei jõua kooliaasta alguseks lõpule

Riigi Kinnisvara kommunikatsioonijuhi Mariliis Sepperi sõnul on ehitustegevus jõudnud viimasesse etappi. Koolihoones toimuvad viimased siseviimistlustööd, sisustuse ning aknakatete ja kardinate paigaldus, erinevate süsteemide häälestamine, koristustööd ning koolitused. Välitöödest toimub kooliõue haljastus, fassaadiplekkide paigaldus ning välisalade kivikattetööd.

Viimsi gümnaasiumi koolijuht Karem Paul rääkis, et ta ei muretse, et koolimaja valmis ei saa. “Meie tegevused ongi teistmoodi alguses,” ütles ta.

Pauli sõnul saavad nad koolimaja hakata kasutama septembri teisel nädalal ja tavapärane koolitöö algab 17. septembril. Kooliaasta algusesse on Viimsi gümnaasium planeerinud projektinädala, mis tavaliselt on olnud õppeaasta lõpus ja mille tegevused toimuvad väljaspool koolimaja.

“Projektinädalat on väga-väga vaja, sest see on täiesti uus algus kõigi jaoks," rääkis Paul. "Meil on uus kool ja on vaja tekitada meeskonna-, meie- ja ühtsustunne ning lahti seletada, millised on muudatused.”

Kooliaasta avaaktus toimub Tallinna lauluväljaku klaassaalis. Pauli sõnul polnud neil plaanis uues koolimajas aktust pidada, sest sinna ei mahuks kogu koolipere ära.

“On väga tõenäoline, et ka edaspidi selliste suurte ühisürituste, näiteks lõpuaktuste, puhul peame hoopis kasutama mõnda muud saali,” rääkis Paul. “Seda teevad ka väga mitmed teised riigigümnaasiumid, Viljandi kasutab näiteks Ugala teatrisaali või Põlva oma kultuurimaja.”